Virajı alamadı: 3 ölü

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Serhat Ünal, memleketi Mersin’de iznini geçirdikten sonra ailesiyle birlikte önceki gün akşam saatlerinde dönüşe geçti. Gece 33 D 3837 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Uzman Çavuş Serhat Ünal, Beytüşşebap’a bağlı Taşarası köyünde direksiyon kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 40 metre yuvarlanan araç, Habur Çayı’nda ters dönerek durdu. Saatin geç olması nedeniyle fark edilmeyen kazada Serhat Ünal, eşi Gülay Ünal ve adı öğrenilemeyen 3 yaşındaki oğulları kendi imkânları ile aracın içinden çıkamadı. Dün sabah saatlerinde Habur Çayı’nda bir aracın olduğunu gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede 3 kişinin, ters dönüp içine su dolan araçta boğularak can verdikleri belirlendi. Cansız bedenler, bulundukları yerden çıkarıldı.