VIP vurgun

Yargılandığı bazı davalardan kararlar çıktı ve hakkında 11 yıl 3 ay hapis ve 19 bin 200 TL para cezası ile aranmaya başlandı. Güven, aranırken dolandırmaya devam etti. İnternette pahalı saat, cep telefonu ve elektronik eşya satanların peşine düştü. Takım elbisesini giyerek VIP araç kiralıyor, alışveriş randevularını lüks otellerin lobileri ya da kafelerine veriyordu. Kiralanan VIP araçları da suç ortağı Ali Murathan Papiş kullanıyor, Güven’i randevulara götürüyordu. İstanbul’da 17 olay gerçekleştirerek yaklaşık 500 bin TL’lik vurgun yapan Zülfü Güven ve hakkında çok sayıda suç kaydı olan Papiş gözaltına aldı. Güven ve Papiş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.