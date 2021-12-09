'VIP' organ kaçakçıları

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İSTANBUL Esenyurt’ta özel bir hastanede, geçtiğimiz günlerde Filistinli bir hastaya böbrek nakli yapıldı. Nakil yaptıranlar yakın akraba gözüküyordu ancak Türk doktorlar “Hastayla verici hiç akrabaya benzemiyor. Diyalogları çok soğuk. Birbirlerine yabancı gibiler” yorumu yapınca, hastane yetkileri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak şüphelerini dile getirdi. Ekipler de başlattıkları araştırmayla nakil için böbrek veren ve nakil yapılan kişilerin belgelerini incelemeye aldı.

BELGELER SAHTE ÇIKTI

Filistin Başkonsolosluğu’na akrabalık belgeleri soruldu. Başkonsolosluk adı geçen kişilere herhangi bir akrabalık belgesi verilmediğini bildirdi. Ekipler, nakil olan kişilerin zaman zaman yaptırmak zorunda oldukları kontroller için hastane yakınındaki bir otelde konakladıklarını belirledi. Çete üyelerinin de bu otelde konakladıkları belirlenince operasyon başlatıldı. Operasyonda, Ürdünlü Hasan abu Zaid, Filistinli Ali Y.M. Shiruk, Suriyeli A.M. ile diyaliz hastası Filistinli M.J.K. yakalandı.

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OTELE İKİNCİ BASKIN

Yakalanan kişiler sorguya alınınca, içlerinden biri kendileri gibi nakil yaptırdıktan sonra aynı otelde konaklayan başka kişilerin de bulunduğunu itiraf etti. Ayrıca, kendilerine nakil konusunda aracılık eden başka kişilerin de aynı otelde kaldıklarını söyleyince otele ikinci bir operasyon düzenlendi. Filistinli H.Q.A., Ürdünlü A.H., N.S., M.S.V. ile organ vericisi N.S.S. gözaltına alındı. Otel odasındaki aramalarda ise 21 bin 600 dolar, 10 bin lira, 1 kaşe ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Polis Ürdünlü çete yöneticisi Hasan Barakat’ın da arasında bulunduğu 4 kişiyi daha yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişinin daha böbrek vericisi olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 13 kişiden 3’ü Emniyet ifadelerinin ardından serbest kaldı. 10 kişi de adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen örgüt yöneticisi Ürdünlü Hasan Barakat, örgütün ikinci adamı Ürdünlü Hasan abu Zaid, Filistinli doktor Ali Y.M. Shiruk ve organ alıcı ve vericillerini buluşturan Suriyeli Ahmet Al Masri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

NAKİL BAŞINA 50 BİN DOLAR

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POLİSİN operasyon kapsamında yaptığı araştırmalara göre, çete Arap ülkelerine yönelik sosyal medyadan, kan gruplarını belirterek böbrek ihtiyacı olduğunu belirtir paylaşımlar yapıyordu. Paylaşımlarda, konaklamadan hastaneye kadar ‘VIP hizmet’ verildiği belirtiliyordu. Böbrek nakli yapılacak olan varlıklı kişi ile vericinin nakil için uygunluk testleri yapılıyordu. Testler olumlu çıkarsa çete üyeleri böbrek alıcısından 50 bin dolar alıyordu. Bu paranın 10 bin doları böbrek vericisine veriliyordu. Daha sonra böbrek vericisi ve alıcısı İstanbul’a getiriliyordu. Organ naklinin yakın akrabalık dışında izne tabi olması nedeniyle, organ nakli yapılacak kişiler konsolosluktan alınmış gibi gösterilen sahte belgelerle yakın akraba yapılıyordu. Bu belgelerle özel hastaneye gidilerek nakil gerçekleştiriliyordu. Hastaneye de nakil için 15 bin dolar ödeniyordu. Geri kalan 25 bin dolar da çeteye kalıyordu.