×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'VIP oda'ya girenler hayatının hatasını yaptı! Rezil rüsva olmaktan korktular, 70 milyon lira dolandırıldılar

Güncelleme Tarihi:

#VIP Oda Skandalı#Müstehcen Yayın#Nitelikli Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 14:29

Tekirdağ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve paranın kripto varlık piyasalarına aktardıkları belirlendi.

Haberin Devamı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, şantaj, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık' yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

VIP odaya girenler hayatının hatasını yaptı Rezil rüsva olmaktan korktular, 70 milyon lira dolandırıldılar

Çalışmada, sanal medya üzerinden müstehcen yayın yapan şüphelilerin, 'VIP oda' adı altında görüntülü görüştükleri kişileri kayda aldığı, sonrasında yakınlarına göndermekle tehdit ederek şantaj yoluyla para aldıkları belirlendi.

Gözden Kaçmasınİş insanı villa yaptıracaktı | Kazı çalışmasında büyük sürpriz: Milli servet çıktıİş insanı villa yaptıracaktı | Kazı çalışmasında büyük sürpriz: Milli servet çıktı!Haberi görüntüle

VIP odaya girenler hayatının hatasını yaptı Rezil rüsva olmaktan korktular, 70 milyon lira dolandırıldılar

Haberin Devamı

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 9 ay içerisinde 70 milyon TL’ye ulaştığı, elde edilen paranın ise kripto varlık piyasalarına aktarıldığı tespit edildi.

VIP odaya girenler hayatının hatasını yaptı Rezil rüsva olmaktan korktular, 70 milyon lira dolandırıldılar

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9'u kadın toplam 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

VIP odaya girenler hayatının hatasını yaptı Rezil rüsva olmaktan korktular, 70 milyon lira dolandırıldılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VIP odaya girenler hayatının hatasını yaptı Rezil rüsva olmaktan korktular, 70 milyon lira dolandırıldılar

VIP odaya girenler hayatının hatasını yaptı Rezil rüsva olmaktan korktular, 70 milyon lira dolandırıldılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#VIP Oda Skandalı#Müstehcen Yayın#Nitelikli Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!