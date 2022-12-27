Vip masada sır cinayet

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Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Haymanalı işinsanı Polat Aykaç, aynı zamanda hemşehrisi olan arkadaşı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Zafer Partisi Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Alagöz, bir Cumhuriyet Savcısı, 2 işinsanı ve 3 kadın ile Çayyolu Mahallesi’ndeki lüks İnci Restoran’ın VIP odasında yemekte buluştu.

NAMLUYU AĞZINA SOKTU

Keyifli başlayan yemek kısa süre sonra gergin tartışmalara sahne oldu. Aykaç, “Masamda nasıl küfür edersin?” diyerek, ruhsatlı tabancasının namlusunu akademisyen Çaprak’ın ağzına soktu. Daha sonra tetiğe bastı. Akademisyen olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI

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Cinayetin ardından işinsanı Aykaç, masada bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Alagöz ile 5 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından Kaymakam Gürbüz’ü açığa aldı. Masada bulunan Cumhuriyet Savcısı’nın ise cinayet işlenmeden kısa bir süre önce restorandan ayrıldığı öğrenildi. Kaymakam Gürbüz, Prof. Dr. Alagöz ile Mustafa Kaldırım dün Emniyet’teki ifadelerinin ardından serbest kaldı. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Aykaç ifadesinde, Çaprak’ın masadaki bir kadına laf atması üzerine tartıştıklarını, boğuşma sırasında silahının ateş aldığını ileri sürdü.

AKADEMİSYEN SABIKALI ÇIKTI

Öldürülen akademisyen Çaprak’ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit, yaralama gibi olaylardan sabıkası olduğu öğrenildi. Bu da cinayetin daha kriminal bir nedenle işlenmiş olabileceği değerlendirmelerine neden oldu. 3 çocuk babası Güven Çaprak dün Polatlı’da düzenlenen törenle toprağa verildi.