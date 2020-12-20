VIP eskort vurgunu

Polis ekipleri, çetenin işadamlarına VIP eskortluk yapan kadınlarla bağlantı kurduğunu belirledi. İşadamlarının bilgilerinin verilmesi karşılığında alınacak paradan yüzde 10 teklif edildi. Çetenin arama merkezindeki çalışanlar, işadamlarını banka müşteri temsilcisi gibi arayarak bilgileri ele geçirdi.

Çete, hesaplara girerek yine komisyon karşılığı anlaştıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardı. Çetenin 29 eylemde 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi. İstanbul merkezli 7 ilde çete elebaşı İ.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.