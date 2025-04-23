VIP dinlemede Yargıtay onayı

Haberin Devamı

- Çok sayıda ünlü gazeteci, siyasetçi, işinsanın usulsüz dinlenilmesi ilgili olarak 211 sanık hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra 142 kişi katılan sıfatıyla, 211 kişi de müşteki sıfatıyla yer aldı. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, firari 43 sanık hakkındaki dosyayı ayırdı, 37 sanığı beraat ettirdi. 131 sanığı ise “FETÖ üyeliği, yöneticiliği, haberleşmenin gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, siyasal veya askeri casusluk” gibi suçlardan 3 ile 45 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

- Mahkeme, FETÖ’nün önemli isimlerinden eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’e 45 yıl, İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe’ye 27 yıl, eski Ankara Emniyet İstihbarat Şubesi’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney’e 28 yıl, eski Emniyet Müdürü Yurt Atayün’e 7 yıl 6 ay hapis verdi.

Haberin Devamı

AKYÜREK YÖNETİCİ DEĞİL ÜYE

- Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Ankara Emniyet İstihbarat Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Hami Güney, eski Emniyet Müdürü Yurt Atayün’ün de aralarında bulunduğu 114 sanık kurulan hükmü onadı.

- 17 sanık yönünde ise bazı suçlar yönünden verilen beraat kararını onarken bazı suçlar yönünden verilen mahkûmiyet kararını bozdu.

- Davanın kilit ismi Ramazan Akyürek’e örgüt yöneticiliği suçundan verilen cezayı bozdu ve örgüt üyeliği suçundan üst sınırdan cezalandırılmasına hükmetti. Akyürek’e 3 ayrı suçtan verilen toplam 27 yıl hapis cezasını ise onadı.