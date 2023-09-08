VIP cinayette karar: 18 yıl

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İddianamede, Çaprak’ın küfürlü şekilde konuşması ve ortaya hitaben “Yedik içtik, hani artık sevişmeyecek miyiz?” şeklindeki sözleri nedeniyle tartışma yaşandığı, çıkan tartışma sırasında sanık Polat Aytaç’ın kendisine ait silahla aynı zamanda arkadaşı olan Çaprak’ı vurarak öldürdüğü anlatıldı. Aytaç hakkında Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

Sanık Aytaç savunmalarında, maktulün kulağına eğilerek, kendisinin eşine küfür ettiğini, bu nedenle tartıştıklarını, tartışma esansında belindeki silaha elini attığını, silahın o sırada patladığını ileri sürdü.

SAVCI: TAHRİK YOK

Savcılık ise mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında sanığın hazırlık soruşturmasında maktulün eşine küfrettiğine ilişkin bir beyanı olmadığı, sanığın kulağına fısıldayarak karısına küfredildiği yönündeki anlatımın haksız tahrikten faydalanmaya yönelik bir savunma olduğu ifade edildi. Davanın karar duruşması dün yapıldı.

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MAHKEME: TAHRİK VAR

Mahkeme, kasten öldürme suçundan sanık Polat Aytaç’ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme daha sonra verdiği cezadan haksız tahrik indirimi yaparak, verilen cezayı 18 yıla düşürdü. Kararda, özetle “İlk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilememekle sanığın suçu tahrik altında işlediği kabul edilmiştir” denildi. Karara Çaprak ailesi tepki gösterdi.