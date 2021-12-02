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'VİP 1' fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede! Yeni detaylar ortaya çıktı

#BURSA#Istanbul#Fuhuş Operasyonu

Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 Operasyonu'nda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin Bursa ve İstanbul'da, başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhşa zorlayıp, fuhuş için yer temin ettiklerini belirledi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle, şüpheliler takibe alındı.

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Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından 200 polisle Bursa ve İstanbul’da 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 'VİP 1' ismi verilen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 20 kadın, ifadeleri için emniyete götürüldü.

LÜKS OTELLER TERCİH EDİLMİŞ

Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek, çete üyelerinin iletişim kurdukları müşterilerin isimlerinin ve randevu saatlerinin yazıldığı notlar ile yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi. Kadınların fotoğraflarından oluşan katalogların özel müşterilere internet aracılığıyla gönderildiği saptandı. 2 saat için 200 dolar fiyat belirleyen şüphelilerin, fuhuş için ayrıca lüks otelleri tercih ettiği ortaya çıktı.

Kadınlarla para karşılığı birlikte olduğu tespit edilen çok sayıda kişi de emniyete çağrılarak ifadelerine başvuruldu.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Zorla fuhuş yaptırmak’ ve ‘Fuhşa teşvik’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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#BURSA#Istanbul#Fuhuş Operasyonu

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