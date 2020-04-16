Viop Nedir? Nasıl İşlem Yapılır? Neden Kullanılır?

Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası ülkemizin ilk özel borsasıdır. 2013 yılında yapılan ad değişikliği ile Borsa İstanbul olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Borsa İstanbul, bünyesinde pay, vadeli işlem ve kıymetli maden gibi işlemleri tek çatıda toplamaktadır. Böylelikle farklı bir işlem yapısı oluşturmak istemektedir.

VİOP Nedir?

VİOP, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın kısaltılmış adıdır. VOB’un yani Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. 05.08.2013’te Borsa İstanbul bünyesine katılmıştır. VOB’un resmen kapanması ile VİOP ortaya çıkmıştır. VİOP içerisinde vadeli işlemler öncelikli olmak üzere spot piyasalar tamamen al sat üzerine kurulmuştur. Yatırımlarda meydana gelen düşüşleri tahmin ederek bakiyelerin korunması ile negatif etkilerin önüne geçmektedir. Vadeli yatırım araçları üzerinde yatırım yapmayı düşünen kurumsal ve bireysel şirketler bu çatıda bir araya gelmekte ve ortak çalışmalar yapmaktadır.

Nasıl İşlem Yapılır?

Viop, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösterir. Anlık fiyatlardan al sat yapmak yerine ileride oluşabilecek fiyatlar üzerinden bugünden işlemler yapılan bir piyasadır. VİOP’ta işlem yaparken canlı verilerin yakından takibi önem arz eder. VİOP borsada, vadeli yatırım araçlarını kullanarak işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar ister bireysel ister kurumsal olsun bir arada bulunur.

Neden Kullanılır?

VİOP, borsa ve forexe nazaran çok kazançlı bir piyasadır. Kullanılmasının tercih edilmesinin nedenlerinden biri de herhangi bir aracı firma veya minimum yatırım tutarı istememesidir. VİOP ile tecrübesiz yatırımcılar, ufak yatırımlar ile işin mantığını öğrenebilir. Yeni bir piyasa olduğu için kazanç oranının bir hayli yüksek olması nedeni ile kullanılması bazı uzmanlarca önerilmektedir.