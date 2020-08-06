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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Vinçten düşen tabelacı öldü

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Vinçten düşen tabelacı öldü
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ZONGULDAK'ta tabela işi yapan Burak Çavdar (25), Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın cam kaplamasını yapmak için çıktığı vinçten düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı binasında meydana geldi. Reklam ve tabela işi yapan Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas A., vinçle binanın 5'inci katına çıktı. İki işçinin bulunduğu vincin sepetinin kırılması sonucu Burak Çavdar, beton zemine düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sepete son anda tutunarak hafif yaralanan İlyas A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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