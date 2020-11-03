Vincin tuttuğu adliyede duruşmaya girdim

Mahkemelerin depremde zarar görmeyen Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınmasına karar verilmişti. Dün İzmir Adliyesi’nde duruşmaya giren avukat Ümit Çakır sosyal medyadan tepki gösterdi. Hürriyet’e konuşan Çakır, “Bu binalar çok riskli. Pandemi sürecindeki gibi karar alınıp duruşmalar ve süreler durdurulmalı” dedi. Doğal afet yaşanan yerlerde yargılama sürelerinin durması konusunda Cumhurbaşkanı’na ya da HSK’ya yetki veren bir kanun değişikliği üzerinde çalışıldığı öğrenildi. m