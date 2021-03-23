Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
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Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
AKÇAKALE Gümrük Kapısı'nda ekiplerin yaptığı aramada, iki adet vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş, 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye’den sınır kapısına getirilen 2 vinçte arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş bölmede, 640 paket kaçak sigara paketi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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