MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
GeriGündem Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

AKÇAKALE Gümrük Kapısı'nda ekiplerin yaptığı aramada, iki adet vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş, 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye’den sınır kapısına getirilen 2 vinçte arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş bölmede, 640 paket kaçak sigara paketi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi