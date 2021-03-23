Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye’den sınır kapısına getirilen 2 vinçte arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş bölmede, 640 paket kaçak sigara paketi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara