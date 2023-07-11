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Vinç ile çarpıştılar! Baba ve 2 oğlu öldü

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#Sivas#Trafik Kazası#Vinç
Vinç ile çarpıştılar Baba ve 2 oğlu öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Sivas’ta Bayram Bilici’nin kullandığı hafif ticari araç, vinç ile çarpıştı. Kazada baba Bilici ve 2 oğlu yaşamını yitirdi. 3 kişi yaralandı.

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Sivas’ta Şarkışla-Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında dün saat 14.30 sıralarında Halit Karahan yönetimindeki vinç ile Bayram Bilici idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİ VE KIZI YARALANDI

Fatma Bilici (43), Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10) ile vinç sürücüsü Halit Karahan ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer Bilici (10), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sivas#Trafik Kazası#Vinç

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