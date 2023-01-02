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Vinç faciasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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#İzmir#Vinç#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 23:11

İzmir'in Bornova ilçesinde, otel inşaatı yapımında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu 6 işçinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir otel inşaatında, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vinçin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. İşçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 işçinin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

4 TUTUKLAMA

Olaya ilişkin gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın ve vinç sahibi İrfan Kasırga, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi de tutuklandı.

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VİNCİN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan vincin devrilme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; yükseltme yapılan vinçten kopan parçaların konteynere düşme anı yer aldı.

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#İzmir#Vinç#Kaza

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