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Vinç faciasında ihmal iddiası

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#Vinç Faciası#İzmir#KAZA
Vinç faciasında ihmal iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:00

6 kişinin ölümüne neden olan vinç faciasında, inşaatta çalışan işçiler kazanın gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için yaşandığını öne sürdü.

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İzmir Bornova’da önceki gün, bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynırın üzerine düştü. Hayatını kaybeden işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (42) ve Ümit Kara olduğu belirlendi. Gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, iş güvenliği sorumlusu Fikret Kamil Aydın ve vinç firmasının sahibi İrfan Kasırga emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi de tutuklandı.

KARDEŞİ KURTULDU

Olay sırasında Kenan Sarı’nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynırda olduğu, vincin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı kazada yara almamışken ağabeyi hayatını kaybetti. İnşaatta çalışan işçilerin, konteynırların inşaat alanının yakınında bulunmasının can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.

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KAZA DEĞİL CİNAYET’

Yaralı kurtulan işçilerden Mücahit Çiftçi, “Her gün zaten moloz düşüyordu. Binlerce kez şirkete söylemiştik. İlgilenmediler. Başımıza sadece bir çatı yaptılar. Bu bir iş kazası değil cinayettir” dedi.

Fesih Çiftçi’nin dayısının oğlu Emrah Siner ise “Bu şantiyede daha 1 ay önce akrabamız Alper Özer yaşamını yitirmişti” dedi.

 

 

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#Vinç Faciası#İzmir#KAZA

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