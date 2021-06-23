Vina ne demek? Vina isminin anlamı nedir?

Vina, son zamanlarda dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, cinsiyetini doğumda öğrendikleri kızlarına Vina ismini erdi. İsim haberleri ardından Vina’nın anlamı merak konusu oldu.

VİNA NE DEMEK?

Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina "biz şimdi" demek.

Bebeğine vereceği ismi sosyal medyadan duyuran Müge Boz, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Boz Vina ismiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik… Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu”

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