MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVillayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede
GeriGündem Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu MUTLU/ALANYA, (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 14:18,Son Güncelleme:/

Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin bir villaya düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 2 İranlı, adliyeye sevk edildi.

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde bulunan bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alan Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili, villada yaşadığı belirlenen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle