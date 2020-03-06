Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde bulunan bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alan Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili, villada yaşadığı belirlenen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.