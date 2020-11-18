Villayı 10 milyon harcayıp bu hale getirmişler! Ceza yağdı...

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl haziran ayında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villada uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Polis, takibe aldığı villaya baskın düzenledi. Polis, çevresinde çok sayıda köpek bulunan villanın zeminindeki tahta kapağı kaldırdığında, bodrum katta odalar olduğunu gördü. Uzaktan kumandalı asansör ile bodrum kata inen polisler, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. İmalathanede 65 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirilen 1,2 milyon lira değerinde, genetiği değiştirilmiş hibrit esrar bulundu. Ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villada, olası polis baskınına karşı telsizle irtibat kurup, önlem aldıkları tespit edildi. Kuyumcu ve inşaatçı olan villa sahibi Yasin Küçük (31) ile Mustafa Küçük (42), Bahadır Akı (27), Rahmi Öcal (51) ve oğlu Fahrettin Öcal (24) gözaltına alındı. 5 şüpheli sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

TOPLAM 125 YIL HAPİS CEZASI

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yasin Küçük (31), Mustafa Küçük (42), Bahadır Akı (27), Rahmi Öcal (51) ve oğlu Fahrettin Öcal'a (24) 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 25’er yıl hapis cezası verildi.





