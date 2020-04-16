Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldı

Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'ndeki Z.P.'ye(32) ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 17 şüpheli ile Z.P. yakalandı. Yapılan aramada, kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya el koyuldu. 18 kişiye, kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 27 bin 881 lira, koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 56 bin 700 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan ev sahibi Z.P., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.