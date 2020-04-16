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Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldı

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Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldı
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ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki villaya düzenlenen baskında, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişiye, toplam 84 bin 581 lira ceza uygulandı. Kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya ise el koyuldu.

Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'ndeki Z.P.'ye(32) ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 17 şüpheli ile Z.P. yakalandı. Yapılan aramada, kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya el koyuldu. 18 kişiye, kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 27 bin 881 lira, koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 56 bin 700 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan ev sahibi Z.P., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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