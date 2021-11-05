‘Villamı işgal ediyor’

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Okan Kemal Kitapçı eski eşinin kullanım alanını da işgal edince Jülide Dinç ihtarname gönderdi. Ancak Okan Kemal Kitapçı kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen haksız kullanımı sonlandırmadığı gibi eski eşine bu kullanım karşılığında ecrimisil bedeli de ödemedi. Dava dilekçesinde, “Davalı, ihtarnamelere rağmen herhangi bir ecrimisil bedeli yapmadığı gibi haksız işgale devam etmiştir.

Davalı, söz konusu taşınmazda müvekkilin hissesi olan kısmı da haksız olarak işgal etmiştir. Davalının konuta haksız müdahalesinin önlenmesi ile haksız işgal tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz” denildi.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Okan Kemal Kitapçı eski eşinin kullanım alanını da işgal edince Jülide Dinç ihtarname gönderdi. Ancak Okan Kemal Kitapçı kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen haksız kullanımı sonlandırmadığı gibi eski eşine bu kullanım karşılığında ecrimisil bedeli de ödemedi. Dava dilekçesinde, “Davalı, ihtarnamelere rağmen herhangi bir ecrimisil bedeli yapmadığı gibi haksız işgale devam etmiştir. Davalı, söz konusu taşınmazda müvekkilin hissesi olan kısmı da haksız olarak işgal etmiştir. Davalının konuta haksız müdahalesinin önlenmesi ile haksız işgal tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz” denildi.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ



Davaya cevap veren Okan Kemal Kitapçı ise eski eşiyle boşandıktan sonra davaya konu taşınmazı hiçbir şekilde kullanmadığını belirterek davanın reddini istedi. Davanın son duruşmasında tanık olarak dinlenen Jülide Dinç’in komşusu Sezgin Kayhan, “Davaya konu villa 3 ya da 4 katlıdır. Üst katında Okan Kemal Kitapçı oturuyor. Zemin katı işyeri olarak Jülide hanım kullanıyor. Davalı, şu anda söz konusu villada oturuyor. Ben davalıyı en son 3-4 ay önce gördüm” dedi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Öte yandan Jülide Dinç 2012 yılında Okan Kemal Kitapçı’ya boşanma davası açmıştı. Boşanma davası sürerken 2013 yılında mahkemeye başvuran Okan Kemal Kitapçı, eşinin Tarabya’daki villanın alt katında fotoğrafçılık şirketi işlettiğini söylerek tahliye etmesini istemişti.