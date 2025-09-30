Villadan kargo gibi hırsızlık: 40 kiloluk kasayı alıp kaçtılar!

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 09:19

Ankara'da soygun için girdikleri villada çelik kasayı açamayan hırsızlar, kasayı da alarak villadan uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası polisin düzenlediği operasyon sonucu 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan çelik kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Başkent Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villadan 40 kilogramlık çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, yaptıkları araştırmada kimliklerini tespit ettiği F.Y, M.B. ve O.B'yi operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin, villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrenerek hırsızlığı planladıkları belirlendi.

Ekipler, şüphelilerden birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi üzerine zanlıları tespit etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

