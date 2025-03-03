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Villada zehir hasadı... Piyasa değeri 15 milyon TL

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#Bahçeşehir#Villa#Uyuşturucu Operasyonu
Villada zehir hasadı... Piyasa değeri 15 milyon TL
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 07:00

Polis ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine 3 katlı bir villayı takibe aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kasa halinde kurutulmuş döküm halinde esrar, 103 kök hintkeneviri ile 2 kilogram 290 gram marihuana ele geçirdi.

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İSTANBUL’da Mobil Park polisi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde bulunan bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık 3 gün boyunca çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında 3 katlı villanın perdelerinin kapalı olduğu ve içeride hiçbir hareketin olmadığı belirlendi.

Villada zehir hasadı... Piyasa değeri 15 milyon TL

TAKİBE ALDILAR

Belirli zamanlarda şüpheli kişilerin eve girdiğinin görülmesi üzerine polis ekipleri villanın içerisi gözle görülemediği için merdivenle baca kısmına çıktı. Dronla villanın çevresini izleyen polis, içeride uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. Villaya gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine pencereyi kırarak içeri girdi. İçeride arama yapan polis, yatak odasında 1 kişinin uyuduğunu gördü. Muhammet Furkan Ş. (29) yatağında uyurken yakalandı. Villanın alt katına inen polis ekipleri, kurulan serada 71 kök hintkeneviri ile ışıklandırma ısıtma ve sulama sistemleri ele geçirdi.

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Villada zehir hasadı... Piyasa değeri 15 milyon TL

Villanın birinci katında inceleme yapan polis, 4 kasa halinde kurutulmuş döküm halinde esrar, üçüncü katında ise saksı halinde 16 kök hintkeneviri buldu. Villada ele geçirilen 87 kök hintkeneviri ile 2 kilogram 290 gram marihuana ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiğini düşünülen 4 bin 90 lira, 300 dolar, 2 bin 200 Euro’ya el koyuldu. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan Muhammet Furkan Ş., ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Villada zehir hasadı... Piyasa değeri 15 milyon TL

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#Bahçeşehir#Villa#Uyuşturucu Operasyonu

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