Villada skandal görüntüler... Ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı'nın mart ayında başlattığı dört renk ve kategoriden oluşan yeni uygulamasına göre, Antalya’da, vaka sayısı 100 binde 78.11 iken, 20-26 Şubat arasında bu oran 78.92'ye, 27 Şubat-5 Mart arasında 82.05'e yükseldi. 6-12 Mart tarihleri arasında bu oran 95.16'ya çıkarken, Sağlık Bakanlığı'nın önceki gün açıkladığı verilere göre 100 bin kişide PCR test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 119.18 oldu. Antalya bu sayıyla yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine girdi.



VİLLADA PARTİ DÜZENLEDİLER



Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkisindeki E.D.'ye ait villada koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen parti düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Adrese baskın yapan ekipler, havuzda yüzen, müzik eşliğinde dans eden, bir otobüs içerisinde de parti yapan İ.B., İ.Y., R.K., M.F.T., B.A., G.T., B.U., R.H., A.P., İ.C., İ.A., N.S., Y.Y. ve B.D.M. isimli 14 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 469’ar TL, maske kuralını ihlalden 900’er TL, emre aykırı davranmaktan 427’şer TL, villa sahibi E.D.'ye ise 9 bin 832 TL olmak üzere toplam 76 bin 976 TL para cezası kesildi. Ayrıca villa da 1 aylığına mühürlenerek ticari faaliyeti durduruldu.

CEZALAR YILDIRMIYOR

Diğer yandan Antalya Valiliği'ne bağlı emniyet ve jandarma kolluk kuvvetleri de koronavirüs salgınıyla mücadelede kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uyguluyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 20 Mart Cumartesi saat 21.00'den 22 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süreçte, 296 kişiye 789 bin 25 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

50 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Valiliği'nden aralık ayından bu yana her hafta açıklanan verilere göre ise sadece hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı 7 bini aşkın kişiye 25 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı geçen yıl mart ayından bu yana uygulanan denetimlerdeki idari para cezası miktarı ise 50 milyon TL'yi aştı.

YURT GENELİNDE KISITLAMALARA UYMAYAN KİŞİLER HAKKINDA ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 22 bin 810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği bildirildi.

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