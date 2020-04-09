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Yücel BULUT- Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza

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Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde villada kumar oynarken yakalanan 13 kişiye kumar oynamaktan 1250'şer TL, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten ise 3 bin 150'şer TL para cezası yazıldı. Duruma tepki gösteren Vali Münir Karaloğlu, "İlginç olaylar yaşanıyor. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var" dedi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Mahir Kardeş'e ait villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine dün saat 21.30 sıralarında operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, masalar üzerinde 7 bin 200 TL ele geçirildi. 11 deste iskambil kağıdı ile 22 poker puluna da el konuldu. Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye, kumar oynamaktan 1250'şer TL, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer TL olmak üzere, toplam 57 bin 200 TL para cezası kesildi. Kumar için yer temin eden Mahir Kardeş ise gözaltına alındı.

VALİNİN TEPKİSİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “İlginç olaylar yaşanıyor. Gazipaşa ilçemizde bir konuta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız kişi başı kumar oynamaktan 1250 TL, sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var" dedi. Karaloğlu paylaşımında 'Evde kal Gazipaşa' çağrısında da bulundu ve kumar oynayanlarla birlikte ele geçirilen nakit para ve oyun gereçlerinin fotoğrafını paylaştı.

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