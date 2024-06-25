Villada korku dolu anlar: Genç kadın telaşla izledi! Sauna odasındaki yangına ekipler müdahale etti

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Yangın, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1465 ve 1476 sokakların kesişiminde yer alan Boğaçay Villaları'nda meydana geldi. Tripleks A2 olan villanın sauna odasında başlayan yangını gören ev sahibi Peren Keşçi, hemen müdahale etmek istedi.

Yangını söndürmekte başarılı olamayan Keşçi, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

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Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, ev sahibi Keşçi'nin yakınları da olay yerine geldi. Keşçi ve yakınları, söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın, söndürüldü. Villanın çatı katında yer alan sauna odasında başlayan yangının, elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor.