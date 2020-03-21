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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Villada dehşet! Öldürülmüş olarak bulundular...

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Villada dehşet! Öldürülmüş olarak bulundular...
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 Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı adam, kaldıkları villada öldürülmüş olarak bulundu.

Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada yaşayan Hasan Tayfun Baransel (71) ile İngiliz uyruklu Viviant Bants'tan (63) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

Villada dehşet Öldürülmüş olarak bulundular...

Eve gelen ekipler, Baransel ile Bants'ın vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Villada dehşet Öldürülmüş olarak bulundular...

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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