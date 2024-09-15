Villada dehşet

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İstanbul Büyükçekmece Pınar Mahallesi Gürpınar Caddesi’nde dün gece 21.30 sıralarında bir villadan çığlık sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine polis olay yerine gitti. Polis ekipleri olay yerinde Zebiniso Dayıyavora’yı ve bakıcılık yaptığı öğrenilen M.Ö. ve T.Ö.’yü bıçaklanarak ağır yaralanmış halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 ağır yaralıyı hastaneye sevk etti. Zebiniso Dayıyavora (49) tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı oldukları belirtilen M.Ö. ve T.Ö. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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Olayda hayatını kaybeden Zebiniso Dayıyavora’nın sevgilisi olduğu öğrenilen şüpheli Musa G. (54) kısa sürede Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Musa G., sevgilisi Zebiniso Dayıyavora’nın kendisini aldattığını düşündüğünü, konuşmak için eve gittiğinde aralarında kavga çıktığını, ne yaptığını tam hatırlamadığını anlattı. Musa G. adliyeye sevk edildi.