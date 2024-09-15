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Villada dehşet

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Büyükçekmece#Villa
Villada dehşet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Büyükçekmece’de Musa G., Özbekistan uyruklu sevgilisi Zebiniso Dayıyavora’un bakıcı olarak çalıştığı evi basarak dehşet saçtı. Sevgilisini öldüren Musa G., 87 yaşındaki M.Ö. ve 86 yaşındaki T.Ö.’yü de yaraladı.

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İstanbul Büyükçekmece Pınar Mahallesi Gürpınar Caddesi’nde dün gece 21.30 sıralarında bir villadan çığlık sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine polis olay yerine gitti. Polis ekipleri olay yerinde Zebiniso Dayıyavora’yı ve bakıcılık yaptığı öğrenilen M.Ö. ve T.Ö.’yü bıçaklanarak ağır yaralanmış halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 ağır yaralıyı hastaneye sevk etti. Zebiniso Dayıyavora (49) tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı oldukları belirtilen M.Ö. ve T.Ö. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Villada dehşet

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Olayda hayatını kaybeden Zebiniso Dayıyavora’nın sevgilisi olduğu öğrenilen şüpheli Musa G. (54) kısa sürede Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Musa G., sevgilisi Zebiniso Dayıyavora’nın kendisini aldattığını düşündüğünü, konuşmak için eve gittiğinde aralarında kavga çıktığını, ne yaptığını tam hatırlamadığını anlattı. Musa G. adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Villa

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