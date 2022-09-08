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Villada dehşet

Güncelleme Tarihi:

#Villa#Beykoz#Komşu
Villada dehşet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:00

İstanbul Beykoz’daki bir sitede yaşayan Ertan Ünal (58), villasında müzik dinlerken yüksek sesten rahatsız olduğunu iddia eden komşusu ve yanındaki 5 kişinin saldırısına uğradı.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde demir-çelik satışı yapan Ertan Ünal, 12 yıl önce aldığı Beykoz Öğümce Mahallesi’ndeki villasında 3 Eylül günü ailece müzik dinlerken, komşusu Ö.Y. ve yanındaki 5 kişi tarafından darp edildi. Şüpheliler, evin içerisinden bahçeye çekerek götürdükleri Ertan Ünal’a tekme tokat vurmaya başladı. Bu sırada yakınları araya girerek saldırganları durdurmaya çalıştı ancak tüm çabaları sonuçsuz kaldı.

Villada dehşet


SERBEST KALDILAR

Olayın ardından darp raporu alan Ertan Ünal, polis merkezine giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan 6 kişi, ardından serbest bırakıldı. Olay günü yaşananları anlatan Ertan Ünal, şunları söyledi: “3 Eylül günü evime gelen kişi kız kardeşime seslenip ‘Müziği kapatın’ dedi. Kız kardeşim de sesin makul olduğunu söyledi. 20 dakika sonra tanımadığım 5 kişiyle bu şahıs evimi bastı. Bir kişinin elinde demir çubuk vardı. Beni evimin içerisinden çekip çıkarıp darp ettiler. Korumak isteyen annemi, babamı ve kardeşimi ittiler, beni yerlerde sürüklediler. Saldırgan Riva karakoluna gidip bizim şikâyetçi olmadığımız takdirde kendilerinin de şikâyetçi olmayacağını söylemiş. Biz şikâyetçi olduk. Kaburgalarımda ezilmeler var, köprücük kemiğinde sıkıntı var, kolumda morluklar var. Dizlerim çok kötü, yerlerde sürükledikleri için. Ölebilirdim. Yanlarında büyük bir demir parçası gördüm. 6 kişi 1 kişiye saldırınca demir çubuğu kullanmalarına gerek kalmadı. Gerekli cezayı almalarını istiyorum.”

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#Villa#Beykoz#Komşu

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