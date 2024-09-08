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Villa turizmi dolandırıcılarına dikkat

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#Villa Turizmi#Dolandırıcılar#TÜRSAB
Villa turizmi dolandırıcılarına dikkat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:00

Özellikle ağustos ayında villa turizmine yönelik rezervasyon talebinin zirve yapması ile dolandırıcılar ortaya çıktı.

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Sosyal medyada TÜRSAB belgeli şirketlerin hesaplarının kopyasıyla kiralama yapılarak, vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

‘SIKINTILARI UNUTTUK’

Dolandırıcıların özellikle Antalya’nın Kaş, Kalkan ve Muğla’nın Fethiye bölgelerinde faaliyet gösterdikleri belirtiliyor. Tatil yapmak isteyen vatandaşlarla sosyal medyadan ve Instagram üzerinden iletişime geçen dolandırıcılar, başkalarına ait villaların fotoğrafları ve başka seyahat acentelerine ait TÜRSAB belgelerini kullanıyorlar. Villa turizmcileri, eylül ayı ilk haftası için çok fazla talep oluştuğunu belirterek tüketicileri dolandırıcılara karşı uyardı.

Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, mayıs ayından 15 Haziran’a kadar villalarda doluluk oranının oldukça düşük olduğunu belirterek, “Temmuz ortaları gibi villa kiralamaya ilgi arttı. Şu an yüzümüz gülüyor, sıkıntıları unuttuk diyebiliriz. Maalesef ağustos itibarıyla dolandırıcılar türedi. Farklı Instagram hesapları kullanan çok sayıda dolandırıcı var. Antalya ve Bursa’da ikisini tespit ettik. Başka seyahat acentelerine ait belgeleri kullanarak, kendilerine aitmiş gibi misafiri kandırıyorlar. Misafir de inanıp, kiralama yapıyor. Misafirlerimizi bu tür sosyal medya hesapları üzerinden kiralama yapmamaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

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#Villa Turizmi#Dolandırıcılar#TÜRSAB

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