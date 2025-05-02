Villa dolandırıcılarına 885 yıl istendi: ‘Peri masalı’nın hayalet şatoları

Haberin Devamı

İddianameye göre Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki 732 lüks ‘şato villa’ içeren ‘Burj Al Babas’, zengin yabancılara satılacak ‘şato’ tipi konutlar ve termal tatil köyü diye tasarlanmıştı. Finansmanı ise yabancı sermaye girişine dayanıyordu. 2014 yılında lansmanı yapıldı. Türkiye’nin en büyük ve ‘ultra lüks’ tatil köylerinden biri diye tanıtıldı. “Kendi şatonuzu alın!” deniliyordu. Şimdi bomboş bir ‘hayalet şehir’ halindeki Burj Al Babas projesinde güya güzellik merkezleri, at binme parkurları, açık-kapalı spor salonları, sinemalar, eğlence merkezleri, konferans salonları ve hamamlar da olacaktı.

4 YILDA 67 MİLYON DOLAR

Savcıya göre; her biri 325 metrekare ‘şato’ villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu, alıcılarına ‘peri masalı’ bir yaşam tarzı olarak sunuluyordu. Projenin ismi de özellikle Arapça ‘Burj’ (Kule) olarak seçilmişti çünkü Körfez sermayesini çekmek amaçlanıyordu. İddianamedeki MASAK raporuna göre, projenin başladığı 2014’ten 2018’e kadar projeyi yürüten şirketlere bin 41 ayrı işlemde toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişi oldu. Para yatıranların tamamı Kuveytli’ydi ve aralarında önde gelen işinsanları da vardı.

Haberin Devamı

SATIŞ VAR TESLİMAT YOK

Ancak proje bir türlü tamamlanamadı ve teslimat yapılmadı. 59 müşteki ‘dolandırıldık’ diyerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Bazı müşterilerden de ‘şirkete vergi binmesin, banka masrafı olmasın’ denilerek ödemelerin özellikle ‘elden’ alındığı da tespit edildi. Savcıya göre, tanıtımdaki cazip vaatlerin hiçbiri gerçeğe dönüşmedi. Projeyi yapan Sarot Grup’un üç şirketi 2018’de konkordato talep etti ve şirketlerin iflasına karar verildi. Sonra iflas kararı kaldırılıp projeye devam izni verilse de inşaatlar durdu ve yine konkordato sürecine girildi. Mağdurlar yalan beyanlarla aldatıldı. Teslim tarihi ve diğer konularda gerçeğe aykırı güvenceler verildi. Projenin bitirilemeyeceği anlaşılmasına rağmen satışlar devam etti. Konkordato ve iflas süreçleriyle dolu 2018’den sonra bile satış yapıldı. Hatta 2024’te de ‘Satışlar devam ediyor, yakında proje tamamlanacak’ diye açıklamalar yapıldı. Toplanan paraları da proje için değil, kendi şahsi menfaatleri için kullandılar. Baştan beri de dolandırıcılık kastıyla hareket ettiler.

Haberin Devamı

PROJEYE KAYYUM ATANDI

Savcılık, projenin son durumuna dair TMSF ‘İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’na bir rapor da hazırlattı. 6 Mart 2025 tarihli bu rapora göre, kayyumdaki projenin tamamlanma maliyeti 162 milyon dolar ile 188 milyon dolar aralığında. Evrakta yapılan incelemelere göre ise ödeme planları ve belgeleri yok, muhasebe kayıtlarındaki veriler yetersiz, hangi şatonun kime satıldığı, bedelin ne olduğu ve ne tutarda ödeme yapıldığı da belli değil. Muhasebe kayıtları ile banka ve şirket kayıtlarındaki ödeme miktarları arasında büyük farklar var.

MAL VARLIKLARINA EL KOYULACAK

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Aklama Suçu Bürosu’ tarafından hazırlanan iddianamede, 13 sanığın her biri için 59 mağdura karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 885’er yıl hapsi istendi. Sanıklar arasında projeyi yürüten Sarot Grup yöneticileri Mehmet Emin Yerdelen, Adem Tekgöz ve Mezher Yerdelen de var. Savcılık şüphelilere ait bütün taşınmazlara ve şirket paylarına da el koyulmasını talep etti.

HEDEF ARAP SERMAYESİYDİ: MAVİ MAVİ KULELER SPİRAL MERDİVENLER

Savcıya göre her biri 325 metrekare ‘şato’ villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu, alıcılarına ‘peri masalı’ bir yaşam tarzı olarak sunuldu. Projenin ismi de özellikle Arapça ‘Burj’ (Kule) olarak seçildi, çünkü Körfez sermayesini çekmek amaçlanıyordu.