Villa çıkmazı son buldu

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İSTANBUL Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre iş insanı Murat Dedeman, 25 Temmuz 2019’da vefat etti. Vefatın ardından Dedeman Holding’in yönetim kurulu başkanlığına ilk eşinden olan oğlu Rıfat Dedeman geçti. Murat Dedeman’ın mirasçısı olarak ilk eşinden olan çocukları Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman, Ukraynalı Olha Shylova’dan olan kızı Sofia Satin Dedeman ve son eşi Sevda Dedeman kaldı. 14 yaşındaki Sofia Satin Dedeman, babasının mirasından 4’te 1 oranında yasal miras hakkına sahipti. İddiaya göre Murat Dedeman, kızı Sofia’nın doğumundan iki ay sonra Beşiktaş Ortaköy’deki villasını oğlu Rıfat Dedeman adına tescil ettirdi.

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‘MAL KAÇIRMA’ İDDİASI

Sofia Satin Dedeman’ın avukatı dava dilekçesinde şunları ifade etti: “Yapılan devir ve tescil işlemi müvekkilin doğumundan 2 ay sonra yapıldığı ve devir için evlilik dışı doğan müvekkilden mal kaçırmak dışında hiçbir sebebin olmadığı açıktır. Murat Dedeman, ölmeden önce bu taşınmazı tapuda satış ve devir ile göstermek suretiyle Rıfat Dedeman adına tescil ettirmiştir. Taşınmazın 3. kişilere devir ve satışının önlenmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve şimdilik 100 bin liralık alacağın Rıfat Dedeman’dan tahsilini istiyoruz” denildi.

DAVADAN VAZGEÇTİ

Mahkeme, üçüncü kişilere devrinin ve satışının önlenmesi için söz konusu taşınmazın tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi. Sofia Satin Dedeman, avukatı aracılığıyla mahkemeye feragat dilekçesi sunarak davadan karşılıklı olarak vazgeçtiklerini bildirdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde iki yıldır görülen davada karar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sofia Satin Dedeman ile Rıfat Dedeman’ın talebi doğrultusunda karar veren mahkeme, davayı feragat nedeniyle reddetti.