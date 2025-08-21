×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Villa bahçesine gömülü halde bulunmuştu! İtiraf sonrası cesedin gizemi çözüldü

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece#Villa#Ceset
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 16:14

Büyükçekmece’de Kumburgaz mahallesinde bulunan bir villanın bahçesinde gömülmüş halde bulunan ceset soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan amca ve 2 yeğeni cezaevinden getirildikleri savcılıkta suçlarını itiraf etti.

Haberin Devamı

Küçükçekmece’de geçtiğimiz Haziran ayında kaçırılan ve önceki gün bir villa inşaatında gömülmüş halde bulunan yabancı uyruklu Nametullah S.'nin cesediyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

18 Haziran 2025'te sosyal medyada bir kişinin zorla otomobile bindirildiği görüntülerin yayınlanmasının ardından 20 Haziran'da polise teslim olan Cebrail K. ile 2 yeğeni ifadelerinde, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu belirterek "Biz Afgan Ali olarak bildiğimiz kişiyi yolda gördük. Bize 10 bin lira borcu vardı. Paramızı geri isteyince bize küfür etti. Biz de onu alıp karakola götürmek için otomobile bindirdik. Ancak çok sarhoştu, yolda bu niyetimizden vazgeçip onu indirdik" cümlelerini kullandı. Şüpheliler, haklarında kimsenin şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

KAYIP MÜRACAATI ÜZERİNE YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 Temmuz 2025'te polise yapılan müracaat soruşturmanın seyrini değiştirdi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne konsolosluk aracılığıyla başvuran yeğeni Nametullah S.’den 1 aydır haber alamadıklarını, sosyal medyada bir kişinin zorla otomobile bindirildiği görüntülerdeki kişiye çok benzediğini söyledi.

Villa bahçesine gömülü halde bulunmuştu İtiraf sonrası cesedin gizemi çözüldü

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDILAR

Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma açıldı. Savcılık talimatıyla Cebrail K., yeğenleri Muhammet Y.K., Nejat K. bir kez daha gözaltına alındı. Şüpheliler benzer ifadeler verdi ancak bu kez kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklandılar. Polisin yaptığı çalışmada önce kayıp olarak aranan Nametullah S.’nin Küçükçekmece’de kaldığı ev tespit edildi.

Villa bahçesine gömülü halde bulunmuştu İtiraf sonrası cesedin gizemi çözüldü

Evde kalan yabancı uyruklu kişiler, eve o tarihte 3 kişinin geldiğini, Nametullah K.’yi dövdüklerini daha sonra zorla dışarı çıkararak götürdüklerini anlattı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin cep telefonu HTS kayıtlarını incelediğinde, aracın önce Yenibosna’ya gittiğini burada 1 saat kadar kaldıktan sonra Kumburgaz’a geçtiğini belirledi.

Haberin Devamı

Villa bahçesine gömülü halde bulunmuştu İtiraf sonrası cesedin gizemi çözüldü
4 METRE DERİNLİKTEKİ CESEDİ KADAVRA KÖPEKLERİ BULDU

Polis ekipleri daha sonra Şüphelilerden Cebrail K.’nin yürüttüğü aynı bölgedeki villa inşaatı ve çevresinde araştırma yaptı.

Bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kadavra köpekleri Melon ve Zeyna’nın da katıldığı ceset arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin istinat duvarının yanında olmaması gereken bir toprak seti fark etmesi üzerine çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Kadavra köpeklerinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında 4 metre derinliğe inildiğinde Nimetullah S.’nin cesedi bulundu.

 

Gözden KaçmasınMucize gibi kurtuluş... İHA ile yerleri tespit edildi: Muğlada batan tekneden kaybolan 2 çocuk bulunduMucize gibi kurtuluş... İHA ile yerleri tespit edildi: Muğla'da batan tekneden kaybolan 2 çocuk bulunduHaberi görüntüle

Villa bahçesine gömülü halde bulunmuştu İtiraf sonrası cesedin gizemi çözüldü

SAVCILIKTA SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Haberin Devamı

Soruşturma devam ederken, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin isteği doğrultusunda cezaevinde bulunan 3 şüpheli ifadelerinin alınması için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Savcılık tarafından tekrar ifadeleri alınan şüphelilerden Cebrail S.’nin cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Cebrail S.’nin ifadesinde "Onunla alacak verecek meselesi yüzünden kavgamız vardı. Onu araca aldıktan sonra önce Yenibosna’ya gittik. Burada araba değiştirdikten sonra kaçırdığımız kişiyi Kumburgaz’a götürdük. Burada onu darbederken öldü. Bunun üzerine onu istinat duvarının yanına gömdük. Ertesi gün bir dozer çağırıp üzerini toprakla kapattık" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden Cebrail S.’nin yeğenlerinin sadece kendisine yardım ettiğini söylediği de belirtildi.

Gözden KaçmasınBüyükçekmecede korkunç olay Villanın bahçesinde ceset bulundu: 2 ay önce zorla alıkonulduğu ortaya çıktıBüyükçekmece'de korkunç olay! Villanın bahçesinde ceset bulundu: 2 ay önce zorla alıkonulduğu ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükçekmece#Villa#Ceset

BAKMADAN GEÇME!