Vikinglerden geliyor olabilirim

Instagram üzerinden kendisi, ailesi, bakanlığının faaliyetleri ve Türkiye’ye ilişkin soruları video mesajla yanıtlayan Varank, verdiği esprili cevaplarla dikkati çekti.

‘KAFA TOPU OYNUYORUM’

Varank, “Şahsi arabanız var mı, varsa modeli nedir?” sorusu üzerine, şahsi araba olarak bir pikap kullandığını söyledi. Varank, “Çünkü fırsat bulabilirsem doğayla baş başa kalmayı çok seviyorum. Arabada, ailemizin en küçük üyesi İlhan Yahya Varank hangi parçayı dinlemek istiyorsa o parça çalınıyor” dedi. Varank, zaman zaman kafa dağıtmak için ‘Kafa Topu’ oyunu oynadığını dile getirdi. “Soyunuz Vikinglere mi dayanıyor?” sorusu üzerine, Vikingler ya da Varangiyanlar meselesine DNA testi de dahil olmak üzere kafa yorduğunu anlatan Varank, “Sülalemizin fiziksel özelliklerine ve soyadımızın tarihi gelişimine baktığımda böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum” dedi. Varank, “Sizde elindeki malı çok iyi satan esnaf tipi var, hiç esnaflık yaptınız mı?” sorusunu, “Evet. Çocukluğum Mahmutpaşa’da geçti. Hem babamın dükkânında çalıştım hem de lisedeyken tek başına yönettiğim dükkanımız oldu” diyerek yanıtladı.

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