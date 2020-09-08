Vietnam Vizesi nasıl alınır? Vietnam Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Diplomatik, hizmet veya hususi bakımdan pasaport sahipleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Eğer ki umuma mahsus pasaportları var ise bu pasaport sahipleri turistik vizeye tabi olmaktadırlar.

Vizenin süresini başvuruda belirtilen seyahatin süresi belirleyecektir. Vize eğer turistik vize ise, seyahatten uzun olmamaktadır. Vizenin geçerlilik süresi bitmeden önce ülkeden çıkış yapılırsa bu vizeyle tekrar Vietnam'a giriş sağlanmaz.

Vietnam Vizesi Nasıl Alınır?

İlk olarak başvurunun nasıl yapılacağını belirlemelisiniz. Başvurunuzu bireysel olarak Konsolosluk yoluyla yapılabilir veya güvenilir bir danışmanlık firmasından yardım alarak online bir şekilde de sağlayabilirsiniz. Eğer konsolosluk yolu ile sağlanacaksa vize işlemi için öncesinde yapacağınız işlem kesinlikle randevu almak olacaktır. Ancak İşlemlerinizi danışmanlık firması ile sağladığınızda daha kolay şekilde ilerleyebilirsiniz.

Eğer danışmanlık firması yolu ile almayı düşünüyorsanız, firmanın resmi sitesinde Vietnam vizesi için form doldurabilirsiniz. Bu formun doldurulması zorunludur. Bilgileri eksiksiz doldurarak var ise özel bir istek ayrıca not olarak iletebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bilgilerin kesinlikle gerçeği yansıtmasıdır.

Bu formda adres, meslek bilgisi, gelir durumu ve seyahat amacı gibi kişiyle ilgili detay sorular yer almaktadır. Gelişigüzel veya formu doldurma amaçlı eksik veya yanlış bilgiler iletilmemelidir. Aksi halde başvurunuz reddedilebilir. Gerekli evrakları da hazırladıktan sonra online bir şekilde firmaya ilettiğinizde firma sizin için bilgilerinizi Vietnam Göçmenlik Bürosuna iletir.

Göçmenlik bürosu tarafından gerekli incelemeler sağlandıktan sonra tarafınıza onay mektubu kopyası iletilir. Bu onay mektubunun diğer adı Vietnam C1 Belgesidir. Bu mektup formda belirtmiş olduğunuz mail adresinize gönderilmektedir. Bu onay mektubu ile konsolosluğa başvurmaksızın Vietnam'a vardığınızda havalimanında pasaportunuza işletebilme şansınız bulunmaktadır.

Eğer bir şirket kurmak veya oturma izni almak maksadıyla vize isteniyorsa bu durumda Vietnam makamlarına sunulması gereken farklı evraklar olduğundan süre. daha farklı ilerlemekte ve bu evrakların Ankara'da bulunan Vietnam Büyükelçiliğine onaylatılması gerekmektedir.

Vietnam Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Vize işlemini konsoloslukta pasaportunuza işletmek istediğinizde 125 dolar kadar vize harcı alınmaktadır. Şayet havalimanında işletirseniz biraz daha düşük kalmaktadır. Burada alınan tutar 25 dolar kadardır. Acil olarak 3 iş günü kadar sürede onaylanan vizeler için ise bu ücret ortalama 140 doları bulmaktadır.

Tabi bu ücretlerin vize türü, vize süresi giriş sayıları etkenlerine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup, ortalama belirtilen ücretlerdir. Başvuru işlemlerinde alından vize ücretleri için sonuç olumsuz olsa dahi herhangi bir iade söz konusu değildir. Vietnam konsolosluğu herhangi bir sebep ile ücret iadesinde bulunmamaktadır.

Vietnam Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vietnam vizesi için gerekli evrakları aşağıdaki gibidir;

Pasaportunuzun ilk sayfasının görüntüsü (net olacak şekilde)

Zorunlu olmamakla birlikte uçak bileti rezervasyonunuz.

Onay mektubu ulaştıktan sonra bu mektubun basımı ile birlikte, 2 adet biyometrik fotoğraf ile pasaportunuza vizenizi işletebilirsiniz.

Vietnam Turistik vizesi için bireylerin başvuru öncesi seyahat tarihlerini kesinleştirmiş olması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus ise pasaportun sağlam olmasıdır. Eğer herhangi bir yerinde yırtık var ise konsolosluk tarafından onaylanmış olsa dahi ülkeye giriş yaparken bu etken sizin için sorun teşkil edebilir.

Dikkatlice yürütülen işlemler beraberinde, doldurulan eksiksiz form ve titizlikle yürütülen süreç sonrasında Vietnam vizesi alabilirsiniz.