×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Videoları izleyerek öğrendi! Nişasta ve tutkalla yapıyor | 'ilk kez ben hayata geçireceğim'

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Sanat#Youtube
Videoları izleyerek öğrendi Nişasta ve tutkalla yapıyor | ilk kez ben hayata geçireceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 09:34

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan ressam, çocuk yaşta başladığı resim tutkusunu Youtube'dan öğrendiği soğuk porselen sanatıyla buluşturarak farklı çalışmalara imza atıyor.

Haberin Devamı

Babası Hataylı ve annesi Lübnanlı olan 48 yaşındaki ressam Hilda Gezgin, 6 yaşından itibaren resim yapmaya merak duymaya başladı. Çocukluğunda sürekli duvarlara resim çizdiğini ifade eden Gezgin, kendini geliştirdiği resim sanatıyla YouTube'dan öğrendiği soğuk porselen sanatını birleştirdi.

Çalışmalarıyla ortaya çıkardığı eserleriyle dikkat çeken Gezgin, ilerleyen dönemde soğuk porselen sanatını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

Videoları izleyerek öğrendi Nişasta ve tutkalla yapıyor | ilk kez ben hayata geçireceğim

"ÇOK TEPKİ ALIRDIM"

Soğuk porselen sanatını YouTube'daki Rus kanallarından öğrendiğini söyleyen Gezgin, "Ben altı yaşından beri resim çizen bir insanım. Çocukken sürekli duvarlara resim çizdiğim için çok tepki alırdım. O dönem sanata bakış farklıydı ama bugün insanlar daha bilinçli. 2015-2017 yıllarında Türkiye'ye giren Rus sanatı soğuk porseleni resimle birleştirdim. Gülleri duvarlara dikme fikrini ilk kez ben hayata geçirmeyi düşünüyorum. Hatta bunun patentini almak istiyorum" dedi.

Videoları izleyerek öğrendi Nişasta ve tutkalla yapıyor | ilk kez ben hayata geçireceğim

Soğuk porselenin nişasta, tutkal ve çeşitli malzemelerle hamur haline getirilerek şekillendirildiğini aktaran Gezgin, 2-3 gün içinde kuruyan bu sanatın istediği gibi boyanabildiğini söyledi.

Haberin Devamı

Bugüne kadar birçok farklı çiçek tasarladığını belirten Gezgin, "Yoncaları, yaseminleri, karanfilleri ve papatyaları bu sanatla şekillendiriyorum. Ben bir ressamım, kendi çabalarımla Rus sanatını bugünün sanatıyla harmanlayıp Hatay'da yaşatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Sanat#Youtube

BAKMADAN GEÇME!