Videokonferansta bu kez vatandaş var

Koronavirüs nedeniyle siyasette yaşanan iletişimsizlik sorunu çözmeye karar veren İktidar Partisi, teşkilat ve seçmenle düzenli olarak videokonferans yöntemiyle bağlantı kurup dert dinlemeye başladı. Vatandaşlar, korona günlerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. En çok normalleşmenin ne zaman başlayacağı ve sosyal desteklerden kimlerin yararlanacağı merak ediliyor.

TABANIN NABZI

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin MYK ve MKYK üyeleri belirli periyotlarla örgütlerin il yönetim kurul toplantılarına sinevizyon aracılığı ile katılıyor. Bu toplantılarda illerdeki salgın kaynaklı, yaşanan gelişmeler, sorunlar dile getiriliyor. Parti yönetimi tarafından belirlenen sorunlar, daha sonra MYK ve MYK toplantılarında gündeme getiriliyor.

SOSYAL YARDIMLAR

Parti tabanının, daha çok sosyal yardım ve desteklerle ilgili sorular yönettiği, bunlardan nasıl yararlanılacağı ve nasıl geri ödeneceğine ilişkin sorular sordukları öğrenildi. Vatandaşların, ücretsiz dağıtılan maskelere ulaşımda sorun yaşandığı belirlendi. Maskelerin ücretli satılmasına izin verilmesi ve bir üst sınır konulmasına ilişkin talepler olduğu kaydedildi. Parti örgütünün, işsizlik sorunu ve ekonomideki belirsizlikle ilgili de sorular yönettikleri öğrenildi.

DÜKKÂNLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Verilen bilgiye göre vatandaşlar belirsizlikten de şikâyet ediyor. Sorulan soruların daha çok normalleşmenin ne zaman başlayacağı ve bu süreçte yaşanan ekonomik kayıpların nasıl telafi edileceğine yönelik oluyor. Özellikle, küçük yerleşim yerlerindeki esnaf dükkânlarını ne zaman açabileceklerini merak ediyorlar. Özellikle, ciddi salgın belirtisi görülmeyen küçük illerde yaşayanlar kendilerine özel düzenlemeler yapılmasını talep ediliyor.

SÜRECİN YÖNETİMİ

Parti yönetiminin ise tabandan gelen talep ve eleştirilere yanıt verdi. Salgının sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı etkisi altına aldığı, bir çok ülkenin benzer sorunlar yaşadığı, bunun bir faturası olacağı ve hükümetin sorunların aşılması için gerekli önlemleri aldığı şeklinde bilgi paylaşıldığı öğrenildi. MYK ve MKYK üyelerinin, normalleşme süreciyle ilgili olarak gelişmelerin sürekli paylaşıldığını dile getirerek, yeni dönemde yeni kurallarla hayata devam edileceğini ifade ettikleri belirtildi.