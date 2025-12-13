Video mesajla kadınlara destek

Haberin Devamı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio’yu kadınlar ve çocuklar adına ortaya koyduğu güçlü liderlik için tebrik etti. Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin etkileriyle 2050’ye kadar 158 milyon kadının aşırı yoksulluğa sürükleneceğinin öngörüldüğüne dikkati çekerek özetle şunları söyledi: “Yaşam hakkı başta olmak üzere gıda güvenliği, temiz suya erişim ve eğitim gibi temel insan haklarından mahrum olarak hayat mücadelesi veren milyonlarca kadın ve çocuğun varlığı, dünyanın adalet karnesinin kırıklarla dolu olmasının birinci sebebidir. Tarımsal iş gücünün yarısını oluşturan kadınlar, erkeklerle aynı kaynaklara erişim sağlayabildiklerinde dünyadaki açlığı yüzde 17’ye varan oranda azaltma gücüne sahipler. Kadın ve çocukların, küresel krizler karşısında dayanıklılıklarının artırılması ancak kadın liderliğiyle mümkündür.”