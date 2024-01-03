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Video çekmek için canını hiçe saydı! Metrobüsün üzerine çıkan 'fenomen' yakalandı

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#İstanbul#Sosyal Medya#Fenomen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 17:44

İstanbul'da sosyal medyaya içerik üreten bir kişi, durakta hareket etmek üzere olan bir metrobüsün üzerine çıktı. Metrobüs, Edirnekapı durağına geldiğinde, güvenlik görevlilerinin dikkatini çeken sosyal medya fenomeni, aracın üzerinden indirildi. İETT yetkililerin, sosyal medya fenomeninden şikayetçi olacağı öğrenildi.

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Sosyal medya hesaplarına içerik üreten bir fenomen, bugün saat 14.20 sıralarında, Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağındaki panele tırmanarak metrobüsün üstüne çıktı. İki durak ilerleyen metrobüs, Edirnekapı durağına geldiğinde, aracın üstündeki kişi, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Hareket etmek üzere olan metrobüsü durduran güvenlik görevlileri, aracın üstündeki sosyal medya fenomenine inmesini söyledi. Bir süre çıktığı yerde güvenliklerle konuşan kişi, daha sonra indirildi.

Fenomenin metrobüsün üstüne çıktığı ve güvenlik görevlisi tarafından indirildiği anlar duraktaki kameralara yansıdı. Aynı kişinin daha önce de vapurdan denize atladığı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. (DHA)

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#İstanbul#Sosyal Medya#Fenomen

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