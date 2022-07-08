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Videoya çekerken sulama kanalına düştü! Polis halatla kurtardı

#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#Kurtarma Anı
Videoya çekerken sulama kanalına düştü Polis halatla kurtardı

Şanlıurfa'da, cep telefonu kamerasıyla video çekerken sulama kanalına düşen Gülseren G., polis tarafından halatla kurtarıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla dolaşan Gülseren G., sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekmeye başladı. Gülseren G., köprüde çekim yaparken dengesini kaybedip kanala düştü.

Arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, kanala halat attı. Halata tutunan Gülseren G., polisin yardımıyla çıkarıldı. Gülseren G., daha sonra bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Videoya çekerken sulama kanalına düştü Polis halatla kurtardı

Videoya çekerken sulama kanalına düştü Polis halatla kurtardı

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#Kurtarma Anı

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