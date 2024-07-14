VIctorIa cinayetinde uyuşturucu detayı

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Eşini öldüren Thomas Blyth daha sonra kendini de vurarak hayatına son verdi. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konuda başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Victoria Vera ve David Thomas Blyth hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu tamamlandı. Rapor savcılık dosyasına girdi. Raporda olaya ilişkin detaylar yer aldı. Rapora göre 11 Haziran’da meydana gelen olayda Victoria Vera “yakın atış” neticesinde çenesinin üst tarafından vuruldu. Beyin kanaması neticesinde de hayatını kaybetti. Vera’yı vuran kocası Thomas Blyth ardından “bitişik atış” ile kendini vurdu. O da beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetti. Blyth çiftinden kan ve idrar örnekleri alındı. Yapılan incelemede “alkol” ve “kokain” izleri bulundu. Thomas Blyth’ın ileri derecede alkollü olduğu ve kokain kullandığı belirlendi.