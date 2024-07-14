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VIctorIa cinayetinde uyuşturucu detayı

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#Victoria Vera Blyth#David Thomas Blyth#Ankara
VIctorIa cinayetinde uyuşturucu detayı
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

ÜNLÜ işkadını ve sanatçı Çekya vatandaşı Victoria Vera Blyth (40), Ankara İncek’teki villasında İngiliz vatandaşı eşi David Thomas Blyth (53)  tarafından öldürülmüştü.

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Eşini öldüren Thomas Blyth daha sonra kendini de vurarak hayatına son verdi. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konuda başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Victoria Vera ve David Thomas Blyth hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu tamamlandı. Rapor savcılık dosyasına girdi. Raporda olaya ilişkin detaylar yer aldı. Rapora göre 11 Haziran’da meydana gelen olayda Victoria Vera “yakın atış” neticesinde çenesinin üst tarafından vuruldu. Beyin kanaması neticesinde de hayatını kaybetti. Vera’yı vuran kocası Thomas Blyth ardından “bitişik atış” ile kendini vurdu. O da beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetti. Blyth çiftinden kan ve idrar örnekleri alındı. Yapılan incelemede “alkol” ve “kokain” izleri bulundu. Thomas Blyth’ın ileri derecede alkollü olduğu ve kokain kullandığı belirlendi.

 

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#Victoria Vera Blyth#David Thomas Blyth#Ankara

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