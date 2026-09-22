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Victoria 100 günlük

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Hayvanat Bahçesi#Victoria Kaplan Yavrusu#EAZA Üyeliği
Victoria 100 günlük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 07:00

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde, nesli koruma programı kapsamında doğan Sibirya (Amur) kaplanı yavrusu Victoria'nın dünyaya gelişinin 100'üncü günü pastayla kutlandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1998 yılından bu yana hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206 bin metrekarelik alanda 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan ve yılda yaklaşık 800 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, Sibirya kaplanlarının neslinin korunmasına yönelik yürütülen üretim programı çerçevesinde bulunan Victor ve Zeya'nın yavrusu dünyaya geldi. "Victoria" adı verilen kaplan yavrusu, kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Victoria 100 günlük

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Bir süre önce oyun sırasında ayağını kıran Victoria'ya Bursa Hayvanat Bahçesi bünyesindeki veteriner hekimler ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanlarının işbirliğinde müdahale edildi. Tedavi ve bakım süreci titizlikle yürütülen yavru kaplanın sağlık durumu uzman ekipler tarafından yakından takip edildi. Tedaviye olumlu yanıt veren Victoria'nın dünyaya gelişinin 100'üncü günü hazırlanan özel pastayla kutlandı.

 

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#Bursa Hayvanat Bahçesi#Victoria Kaplan Yavrusu#EAZA Üyeliği

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