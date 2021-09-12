Vicdansızlığın kaydı

Nero’nun çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu. Nero’yu veterinere götürenlerden Tuğçe Kuzey Vargın, “Röntgenleri çekildi, muayenesi yapıldı. İç kanama geçirmemiş. Organlarında da bir sorun yok. Çocuğumuz yüzeysel yaraları için ağrı kesici, antibiyotik ve krem kullanacak. Gözetimimiz altında olacak” dedi.



O ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Yapım şirketi ise Nero’yu ezen çalışanı işten çıkarttıklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Kazadan haberimiz olduğu andan itibaren, gerekli müdahale ve işlemler başlatılmıştır. Mahallenin köpeği Nero semt sakinlerinin desteği ile bulunmuş, şirketimiz yetkilileri ve mahalle sakinleri kontrolünde hemen tedavi altına alınmıştır. Nero’nun hayati tehlike taşımadığı, kırık organ hasarı, iç kanaması olmadığı görülmüş ve yürüyerek veterinerden taburcu edilmiştir” denildi.

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