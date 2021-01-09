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Haber Giriş: 09.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Vicdansızlığa dayanamadı gözyaşlarıyla seslendi: İsmail amca ne yapıyorsun...

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Sakarya'da yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için mahalleye gelen belediye işçileri hayvanları tek tek toplamaya başladı. Bir genç kız ise 'Yavruları annesinden ayırmayın' diyerek gözyaşları içinde yaşananları kaydetti. Bu sırada belediye ekiplerine yardım etmek isteyen bir mahalle sakini ise hayvanlara şiddet uygulamaya başladı. Yaşlı adam daha sonra kendisine tepki gösteren genç kıza saldırdı.

Arifiye ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda, mahalleye yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için gelen belediye ekipleri, yavruları tek tek annelerinden ayırarak toplamaya başladı. Belediye çalışanlarına gözyaşları içinde "Yavrularını annelerinden ayırmayın" diyen genç kız o anları kayıt altına aldı. Görevlilere yardım etmek isteyen mahalle sakini ise kaçmaya çalışan bir yavrunun üzerine basarak yakalamaya çalıştı. O anları gözyaşları içinde ağlayarak cep telefonuyla kayda alan genç kız, adama yalvarırcasına, "Basma günah” diyerek engel olmaya çalıştı.

Vicdansızlığa dayanamadı gözyaşlarıyla seslendi: İsmail amca ne yapıyorsun...

Genç kızın tepkisine aldırış etmeden yakalanan yavru köpekler, belediye ekiplerince karga tulumba araca yüklenerek barınağa götürüldü. Kızın işkence anlarını kayıt altına aldığını gören görevli ise “Bizi çekiyor, bak bu bize sıkıntı olur, ben bu şartlar altında çalışamam” diyerek arkadaşını uyardı. Tek isteği yavru köpeklerin annesinden ayrılamaması olan genç kız, aynı mahallede oturan ve amca dediği vatandaş tarafından tehdit edilerek tokat yedi.

Vicdansızlığa dayanamadı gözyaşlarıyla seslendi: İsmail amca ne yapıyorsun...

Yaşanan tartışma mahallelinin ayırmasıyla son bulurken anbean kayıt altına alınan skandal olayın görüntülerinde, mahalle sakinin yavru köpeğin üstüne basması, çalışanların ise köpekleri karga tulumba arca yüklemeleri ve köpeğin üzerine basan mahalle sakinin gözü yaşlı genç kıza saldırması yer alıyor.

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