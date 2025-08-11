×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vicdansızları dronla kaydettiler! Görüntülere tepki yağdı, belediye başkanı açıklama yaptı: Asla göz yumulmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Şiddet#Köpek#Barınak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 15:22

Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağında köpeklere uygulanan şiddet, dronla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekerken, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, söz konusu personel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağı, sokaktan toplanan sahipsiz ve başıboş köpeklere ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda köpeğin barındığı barınakta personelin uyguladığı şiddet, dronla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Köpeklere kürekle vurulduğu ve yerlerde sürüklendiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Vicdansızları dronla kaydettiler Görüntülere tepki yağdı, belediye başkanı açıklama yaptı: Asla göz yumulmayacak

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, yazılı açıklama yaptı. Görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Başkan Senger, "Bu olay, sadece bir idari mesele değil; vicdani, insani ve ahlaki bir konudur.

Gözden KaçmasınCamide duvardan sıva ve tuğla parçaları koptu: 1 ölü, 1 yaralıCamide duvardan sıva ve tuğla parçaları koptu: 1 ölü, 1 yaralıHaberi görüntüle

Vicdansızları dronla kaydettiler Görüntülere tepki yağdı, belediye başkanı açıklama yaptı: Asla göz yumulmayacak

Haberin Devamı

Belediye olarak bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bir kez daha net olarak ifade ediyorum. Söz konusu personeller hakkında derhal idari soruşturma başlatılmış olup, sürecin en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Soruşturma sonucunda hukukun ve personel disiplin yönetmeliğinin öngördüğü en ağır cezalar uygulanacaktır" dedi.

Vicdansızları dronla kaydettiler Görüntülere tepki yağdı, belediye başkanı açıklama yaptı: Asla göz yumulmayacak

'ŞİDDETE ASLA GÖZ YUMULMAYACAK'

Senger, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Hayvan dostlarımız, bu şehrin sessiz canlarıdır. Onlara merhamet ve sevgi göstermek hem insanlık hem de medeniyet borcumuzdur. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak hiçbir çalışma, görevli bir kişinin ihmali veya kasıtlı kötü davranışını mazur göstermez. Tüm hemşehrilerime söz veriyorum; Kars'ta hayvanlara yönelik şiddete asla göz yumulmayacak. Bu olayda da sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak ve benzer vakaların yaşanmaması için barınak yönetiminde kalıcı yapısal değişikliklere gidilecektir. Hayvan dostlarımız bize emanet. Biz, emanete sahip çıkacağız." 

Haberin Devamı

Vicdansızları dronla kaydettiler Görüntülere tepki yağdı, belediye başkanı açıklama yaptı: Asla göz yumulmayacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şiddet#Köpek#Barınak

BAKMADAN GEÇME!