Vicdansızlar! Yavru ayıyı vurdular

İki köpeği can çekişen yavru ayının üzerine salan avcılar bu anları kahkahalar atarak videoya kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Arhavi savcılığına suç duyurusunda bulundu. HAYTAP Başkanı Ahmet Kamil Şenpolat, Kara Avcılığı Kanunu’na göre ayı vurmanın suç olduğunu söyleyerek, “Ayı öldürmek, kedi ve köpek gibi kabahatler kanuna girmiyor, suç teşkil ediyor. Bu yüzden bunu yapan kişilerin kimliklerini tespit ettik, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Verilecek cezanın avcılık dünyasında emsal olmasını istiyoruz. Koca dünyada bir yavru ayının yaşaması mı insanı rahatsız ediyor?” dedi.

Önceki gün Merkez Av Komisyonu’nun toplandığını belirten Ahmet Kamil Şenpolat, “Toplantıda hangi hayvanın ne kadar öldürülebileceği konuşuluyor. Doğa ve hayvan hakları savunucularının da o komisyonda yer alması gerekiyor” diye konuştu.