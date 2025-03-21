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Vicdansızlar yakalandı

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#ADANA Sarıçam#Bekir E.#Multiple Skleroz
Vicdansızlar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 07:00

ADANA Sarıçam’da yaşayan emekli Bekir E. (58), Multiple Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen eşine 3 tekerlekli elektrikli bisiklet almak için internette araştırma yaptı.

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İnternette gördüğü ilandaki telefon numarasıyla irtibata geçen Bekir E., verilen banka hesabına 30 bin lira gönderdi. Telefondaki kişi sistemde hata olduğunu, paranın askıda kalmış olabileceğini söyleyerek, Bekir E.’nin yeniden ödeme yapmasını istedi. Bunun üzerine Bekir E. iki kez daha ödeme yaptı. Yaklaşık 100 bin lirayı belirtilen banka hesabına gönderen Bekir E., telefon numarasına bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Bekir E.’nin şikâyeti sonrası Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Paranın gönderildiği banka hesabından iz süren polis, elebaşı S.Y.’nin (41) yönettiği, sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan çeteyi deşifre etti. Çeteyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, telefon görüşmelerini B.T.’nin (30) yaptığını, A.Ç.’nin (20) telefon hattı ve banka hesaplarını temin ettiğini, S.B.’nin (30) de hesabını komisyon karşılığı dolandırıcılıkta kullandırdığını tespit etti.

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Adana, Mersin ve Osmaniye’de düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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#ADANA Sarıçam#Bekir E.#Multiple Skleroz

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