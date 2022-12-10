Vicdansızlar! Sahte ilaç çetesine baskın

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin İstanbul’da sahte kanser ilacı üreterek piyasaya sürmeye hazırlandıkları yönünde bilgi aldı. Araştırma başlatan ekipler çetenin, piyasada yüksek fiyatlarda satışa sunulan kanser ve hormon ilaçlarını kimyevi tozlarla ürettiğini belirledi. Evlerde üretilen ilaçlara sahte etiket, bandrol ve hologram, kutulama da yapılarak piyasaya sürülmeye hazırlanıldığının saptanmasının ardından operasyon başlatıldı. Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler’deki adresler basıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda, 25 bin 538 adet çeşitli markalarda sahte ilaç, 6 bin 750 adet çeşitli markalara ait sahte boş ilaç kutusu, ilaç etiketi, sahte ilaç barkodu, boş şişeler, sahte ilaç propektüsleri, 1 adet ilaç basım makinesi, 5 bin adet ilaç şişesi kapağı, 60 adet sıvı halde ilaç şişesi ele geçirildi. Emniyet’te sorgulanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.