Vicdansızlar nasıl kıydınız

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Abuzer Alkan’ın 35 yıllık ceviz ağaçlarının da bulunduğu bahçesindeki 100 ağaç baltayla kökünden kesildi. Alkan, komşularının haber vermesiyle Çelikhan Devlet Hastanesi’nin yakınlarındaki bahçeye geldi.

TEK TEK DOKUNDU

Zor şartlarda yetiştirdiği ağaçların halini gören Alkan, gözyaşlarını zor tuttu. Kesilen ağaçlara tek tek dokunan ve üzüntüsü nedeniyle güçlükle konuşabilen Alkan, “Ben bu bahçe için 35 senedir uğraşıyorum. Ben teneke ile aşağıdaki derenin içinden su çekerek bu ağaçları büyüttüm. Bunları o şekilde yetiştirdim. Vicdansızlar, merhametsizler, bu ağaçlara nasıl kıydınız? Beni mahvettiler, ne yapacağımı bilmiyorum” dedi. Abuzer Alkan’ın şikâyeti üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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BUNU YAPAN BULUNSUN

Abuzer Alkan’ın oğlu Abdurrahman Alkan “Bu dünyada bize bu zararı verenler Allah huzurunda ne yapacak? Bize bunu yapanları Allah’a havale ediyoruz. Katliam yapmışlar. Kim yapmışsa suçlunun bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.