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Vicdansızlar! Hematoloji hastalarının ilaçlarını vermeyip satmışlar

#Adana#Hematoloji#Adana Şehir Hastanesi
Vicdansızlar Hematoloji hastalarının ilaçlarını vermeyip satmışlar

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı.

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Yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 689 kutu ilacın yasadışı satıldığını tespit etti. Bu ilaçların serviste yatan hastalara verilmediği belirlendi. Şebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü’nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çektiği, söz konusu ilaçları yasadışı satın alarak, kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi.

10 ADRESE BASKIN

Olayla ilgili aralarında hemşirelerin de olduğu 10 şüpheliyi belirleyen ekipler, dün sabah saatlerinde harekete geçerek operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet dolu senet, çok sayıda boş senet, 55 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 1 adet POS cihazı, alacak notlarının bulunduğu 15 adet ajanda, 6 adet vergi levhası, 2 adet başkasına ait kimlik fotokobisi, 2 adet tapu senedi, 2 adet noter vekaletnamesi ve 19 adet satış sözleşmesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için Emniyet’e götürüldü. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

 

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#Adana#Hematoloji#Adana Şehir Hastanesi

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